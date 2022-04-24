الجزائر تُسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

هذا ولم تسجل البلاد، أية وفيات بالفيروس التاجي، منذ قرابة الشهر.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265767 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6875، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل مريضين للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178346. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، لم تسجل الجزائر أمس السبت أية حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ولا حالة وفاة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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