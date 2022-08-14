الجزائر تُسجل رقما قياسيا في إستهلاك الكهرباء اليوم

سجلت المديرية المركزية للاتصال، التابعة لمجمع سونلغاز، رقما قياسيا جديدا في استهلاك الطاقة الكهربائية بتاريخ اليوم 14 أوت 2022.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “نظرا إلى موجة الحر التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام. تم تسجيل من طرف مسير المنظومة الكهربائية رقم قياسي جديد في استهلاك الطاقة الكهربائية. يوم 14 أوت 2022 على الساعة الثالثة زوالا. والمقدر بـ16822 ميغاواط”.

سونلغاز تتوقع استهلاك قياسي للكهرباء بسبب موجة الحر

هذا وتوقع مجمع سونلغاز تسجيل أرقام عالية في معدل إستهلاك الكهرباء نتيجة الإستعمال العالي للمكيفات الهوائية، مع استمرار موجة الحر على عدوة ولايات.

وأكدت شركة سونلغاز جاهزيتها وتجند كافة فرقها لضمان التزود بالكهرباء.

كما دعت المؤسسة المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الخاصة للتخفيف من إستهلاك الكهرباء ولا سيما في أوقات الذروة.

وسجلت سونلغاز، نهاية شهر جويلية الماضي، رقما قياسيا غير مسبوق من حيث استهلاك الكهرباء. وصل إلى أكثر من 16 ألف ميغاواط.

وكان الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة، قد أكد في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن مجمع سونلغاز سجل استهلاكا قياسيا تاريخيا قدر بـ 16666 ألف ميغاواط نهاية شهر جويلية الماضي.

وأكد هدنة إنه “رغم الطلب الكبير على الشبكة إلا أننا لم نسجل أي انقطاعات في التيار الكهربائي أو حوادث واختلالات. وذلك راجع ـحسبه- إلى التحكم الكبير في الأحمال من قبل مشغل النظام”.

وبدورها، دعت سمية مرزوقي عن خلية الإعلام بمجمع سونلغاز المواطنين إلى لإلتزام بسلوكيات بسيطة خاصة بالنسبة للمكيفات. والتي يجب ضبطها على درجة 24 أو 25 د.

وعدم تركها تشتغل في الغرف الشاغرة. والأمر نفسه مع الإنارة إذ يفضل إستعمال المصابيح الإقتصادية. وتفادي الإستعمال المفرط للأجهزة الكهرومنزلية في توقيت الذروة أي مابين الواحدة والخامسة زوالا .