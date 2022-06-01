الجزائر تُسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال آخر 24 ساعة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد تم تسجيل تماثل مريض واحد للشفاء من الفيروس التاجي، فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 265887 حالة وحالات الشفاء 178417 حالة. في حين يظل عدد الوفيات مستقرا عند 6875 حالة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الجزائر.

وتوصي الوزارة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. كما تدعوهم إلى احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية وارتداء القناع الواقي.

كما تشدد الوزارة على أن التزامهم الصارم بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر. تبقى عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

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