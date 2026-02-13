الجزائر تُسلم رئاسة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء لأوغندا

سلّم الوزير الأول، سيفي غريب، نيابةً عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، الرئاسة الدورية لهذه الآلية الإفريقية، إلى ممثلة رئيس جمهورية أوغندا.

وترأس الوزير الأول، ممثّلًا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أشغال القمة الخامسة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

وخلال افتتاح أشغال هذه الدورة، سلّم الوزير الأول، نيابةً عن الرئيس الحالي للمنتدى، عبد المجيد تبون، الرئاسة الدورية لهذه الآلية الإفريقية إلى ممثلة رئيس جمهورية أوغندا، يويري كاغوتا موسيفيني، السيدة جيسيكا روز إيبيل ألوبي، نائبة الرئيس.

وأعرب رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها الوزير الأول، عن امتنانه العميق للثقة التي وُضعت في الجزائر طوال السنتين الماضيتين من عهدتها على رأس المنتدى.

مشيرًا إلى أنّه كان شرفًا عظيمًا للجزائر أن تخدم القارة. من خلال توجيه أعمال المنتدى والمساهمة في تعزيز الحوكمة والتنمية في دولها.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون التزام الجزائر الكامل بمرافقة أوغندا طوال فترة رئاستها. والعمل جنبًا إلى جنب مع المنتدى من أجل تعزيز التعاون والعمل الجماعي. ودعم عمليات تقييم النظراء باعتبارها أداة استراتيجية. لترسيخ الحوكمة الرشيدة وتوطيد الآليات الإفريقية خدمةً لأجندة 2063.

مبرزًا أنّ هذا التقليد من التعاون الأخوي سيستمر في إثراء ودعم عمل المنتدى في ظل الرئاسة الأوغندية.

كما عبّر رئيس الجمهورية عن تمنياته للرئيس الأوغندي بالتوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية النبيلة. مؤكدًا مجددًا التزام الجزائر الثابت بالمساهمة في إنجاح هذه الآلية الإفريقية.

وأعرب أعضاء الآلية عن تقديرهم واعتزازهم بإسهامات والتزام الرئيس الجزائري بدعم هذه الآلية. وحرصه المتواصل على تعزيز التنمية والتعاون في إفريقيا. مؤكدين أنّ جهوده أسهمت في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز مسارات الإصلاح والتكامل القاري.