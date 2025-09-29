الجزائر تشارك بـ17 مؤسسة في معرض “فروت أتراكشن 2025” بمدريد

تشارك الجزائر، تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في فعاليات الطبعة السابعة عشرة (17) للمعرض الدولي للفواكه والخضروات وتقنيات الزراعة الحديثة “فروت أتراكشن”، المزمع تنظيمه بالعاصمة الإسبانية - مدريد، في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025.

وحسب بيان للوزارة، فإن الجزائر ستُسجل حضورها من خلال مشاركة 17 مؤسسة ومصدّراً وطنياً متخصّصاً في إنتاج وتسويق الفواكه الطازجة والمجففة والخضروات. إلى جانب الفواكه الموسمية والمنتجات الفلاحية المطابقة لأعلى معايير الجودة الدولية.

وتندرج هذه المشاركة في إطار جهود وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الرامية إلى التعريف بالمنتجات الفلاحية الجزائرية وتوسيع حضورها في الأسواق الأوروبية والدولية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض”فروت أتراكشن” يعَدُّ من أهم التظاهرات العالمية في مجاله. إذ يعرف هذه السنة مشاركة أكثر من 1800 عارض من 60 دولة.

ومن المنتظر أن يستقطب ما يزيد عن 100 ألف زائر من كبار المستوردين، موزعي المواد الغذائية، وممثلي كبرى شبكات التوزيع الدولية.