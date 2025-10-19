الجزائر تُشارك في أسبوع الطاقة الروسي 2025

شاركت الجزائر في الطبعة 2025 من منتدى أسبوع الطاقة الروسي، المنعقد بموسكو من 15 إلى 17 أكتوبر 2025.

ويعد هذا المنتدى، من أبرز المنتديات الدولية المخصصة لمناقشة القضايا الطاقوية العالمية وآفاق التعاون في مجالات المحروقات والطاقة الجديدة.

وتكونت البعثة الجزائرية من ممثل عن وزارة المحروقات والمناجم، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT)، سمير بختي. ورئيس سلطة ضبط المحروقات (ARH)، أمين رميني.

وتندرج مشاركة الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في هذا الموعد الهام ضمن استمرارية التعاون الطاقوي بين الجزائر والاتحاد الروسي.

وكذا في إطار استكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة في مجالات المحروقات والتطور التكنولوجي.

وعلى هامش المنتدى، عقد كل من بختي ورميني، عدة لقاءات ثنائية مع أهم الفاعلين في قطاع الطاقة الروسي. من بينهم غازبروم إنترناشيونال، غازبروم نفط، زاروبزنفت، ولوك أويل.

وقد سمحت هذه اللقاءات بمناقشة آفاق تعاون ملموسة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتطوير القدرات التقنية.

أين تم التأكيد على الإرادة المشتركة في تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين في مجال الطاقة.

وتعكس مشاركة ALNAFT وARH في أسبوع الطاقة الروسي 2025 التزامهما بالتعريف بالقطاع المنجمي للمحروقات الجزائري على الساحة الدولية.

وكذا دعم الديناميكية التي تقودها الحكومة الجزائرية من أجل ترسيخ الشراكات الاستراتيجية في قطاع المحروقات.