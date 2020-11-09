الجزائر تُشارك في اجتماع رؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء لمبادرة 5+5 دفاع

شارك اللواء عبد الحميد غريس، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، في أشغال الاجتماع الثاني عشر لرؤساء أركان جيوش الدول الأعضاء لمبادرة “5+5 دفاع”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تم إجراء الإجتماع، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وترأس هذه الجلسة، من العاصمة فاليتا، قائد القوات المسلحة المالطية والذي تتولى بلاده هذه السنة الرئاسة الدورية للمبادرة.

وتطرق الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، خلال هذا الاجتماع، إلى السياق الدولي والإقليمي الخاص الذي ينعقد فيه هذا اللقاء.

وأكد ذات المتحدث، على التزام الجزائر بمبدأ التعاون في إطار الفضاء 5+5 دفاع.

وأورد غريس: “يعقد لقائنا هذا ضمن سياق دولي وإقليمي يتميز بالهشاشة وتفاقم التهديدات بسبب الوضع الصحي المعقد المترتب عن الاضطرابات التي خلفها وباء كورونا فيروس والتي أثرت بدورها على تنفيذ الأهداف المبرمجة”.

وأضاف اللواء: “ومع ذلك، فقد أظهر هذا الوضع درجة مدى نضج مبادرة ” 5+5 دفاع””.