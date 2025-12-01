الجزائر تُشارك في معرض عُمان الدولي للزراعة والثروة السمكية والأغذية

شارك وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الإثنين، في الافتتاح الرسمي للطبعة السابعة لمعرض عُمان الدولي للزراعة والثروة السمكية والأغذية.

وشاركت الجزائر في هذا الموعد كضيف شرف من خلال 18 عارضا جزائريا يمثلون مختلف مجالات الصناعات الغذائية، الزراعة والصيد البحري.

ويعد هذا الصالون يمنصة إقليمية مميزة لاستعراض أحدث الابتكارات في مجالات الغذاء، الزراعة، الصيد البحري وتربية المائيات. وفرصة لتعزيز التعاون والتبادلات التجارية والاستثمارية بين الفاعلين من مختلف الدول.

وحظي الوزير، باستقبال من طرف الأمير أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي.

حيث تطرق الطرفان إلى آفاق تطوير العلاقات المتميزة بين الجزائر وسلطنة عمان. وسبل الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى، خاصة في المجالات الفلاحية والبحرية والغذائية.

كما عقد الوزير، جلسة عمل مع الدكتور سعود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، على رأس وفدين من البلدين، تم خلالها بحث فرص تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة، الصيد البحري، تربية المائيات، الزراعة الصحراوية والصناعات التحويلية.

وتم الاتفاق على تنظيم لقاء لرجال الأعمال الجزائريين والعمانيين غدا، لاستكشاف مشاريع استثمارية مشتركة ذات قيمة مضافة.

وخلال هذه الزيارة، التقى الوزير أيضا برئيس مجلس الإدارة للشركة العمانية لاستثمارات الغذاء، منير المنيري. حيث تطرقا لفرص الشراكة في مجال الاستثمار الغذائي والتعاون بين المؤسّسات الجزائرية والعمانية.