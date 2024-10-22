الجزائر تُعد شريكا مميّزا وضروريا وأساسيا لأوروبا

شدّد السفير الجديد لبعثة الإتحاد الأوروبي في الجزائر، دييغو ميادو باسكوا، على أنّ الجزائر تعدّ شريكا مميّزا وضروريا وأساسيا لأوروبا.

وأكد السفير الجديد لبعثة الإتحاد الأوروبي، عقب مراسم تقديم أوراق إعتماده لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. رغبته في رؤية الطرفين يعملان في إطار التضامن الأوروبي وكل الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي مع الجزائر. التي تمثل شريكا مميّزا وضروريا وأساسيا لأوروبا.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي، إلى أنّه تطرق مع رئيس الجمهورية، لاتفاق الشراكة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي. فضلا عن سبل تعزيز روابط الصداقة المتينة التي تجمع الطرفين. مضيفا أن اللقاء بتناول تدفقات المهاجرين ومختلف المسائل التي تؤثر على الجزائر وأوروبا. إضافة إلى مواضيع جيوسياسية، خاصة في إفريقيا والساحل.

ووصف المسؤول ذاته، الجزائر بـ “القوة الإقليمية”، مضيفا: “نحن ندرك أنّ مصيرينا مرتبطان ببعضهما البعض. ونأمل في مواصلة العمل سويا والسهر على أن يكون الاقتصاد الجزائري والأوروبي متكاملين. ونأمل كذلك في أن نرى الحوار السياسي يتواصل.

وأضاف السفير أنّ لقاءه مع رئيس الجمهورية كان فرصة لاستعراض العلاقات بين الجزائر والإتحاد الإوروبي. والتي تعدّ بحسبه “غنية وكثيفة ومتنوعة، سيما التبادلات التجارية والإستثمارات.

من جهة أخرى، هنّأ باسكوا “باسم السلطات الأوروبية”، رئيس الجمهورية، بمناسبة إعادة انتخابه لعهدة ثانية.