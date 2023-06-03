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الجزائر تُعزي عائلات ضحايا حادث القطارات بالهند

بقلم نادية بن طاهر
الجزائر تُعزي عائلات ضحايا حادث القطارات بالهند
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تقدمت الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات ضحايا حادث الإصطدام الذي وقع بين عدد من القطارات مساء الجمعة بولاية أوديشا في شرق الهند.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “على اثر حادث الاصطدام الذي وقع بين عدد من القطارات مساء الجمعة. بولاية أوديشا في شرق الهند. والذي خلف العديد من الضحايا بين قتلى وجرحى. تتقدم الجزائر بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا. ودعواتها الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

كما تعرب الجزائر في هذا الظرف الأليم عن تعاطفها وتضامنها مع حكومة جمهورية الهند وشعبها الصادق، يضيف البيان.

هذا ولقي أكثر من 300 شخصا مصرعهم في حادث اصطدام 3 قطارات في شرق الهند.

وكشفت وسائل إعلام أن أكثر من 850 شخصا جُرح خلال الحادث الذي يعتبر من أسوأ حوادث القطارات.

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