الجزائر تُعزّز تعاونها الطاقوي.. مشروع كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

أكد مدير الإعلام والاتصال بوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، خليل هدنة، سعي الحكومة إلى تفعيل شراكة كاملة ترتكز على تنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى. تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجزائر وجمهورية النيجر في المجال الطاقوي.

وأوضح هدنة، خلال استضافته اليوم الخميس في برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة الطاقة والطاقات المتجددة باشرت عبر مجمع سونلغاز. عملية إعادة بعث التعاون مع شركة الكهرباء النيجرية “نيجلاك” في عدة مجالات. على رأسها دعم شبكة الكهرباء في النيجر ونقل الخبرات الجزائرية في مختلف التخصصات، خاصة عبر برامج التكوين.

مشروع كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

وفي سياق متصل، كشف هدنة عن مشروع استراتيجي يجري تجسيده بين الجزائر وإيطاليا يتمثل في إنشاء خط بحري لنقل الكهرباء يربط البلدين، بهدف تصدير الكهرباء الجزائرية، خاصة النظيفة والخضراء، نحو أوروبا.

وفي هذا الإطار، وقعت سونلغاز وسوناطراك مع شركة إيني الإيطالية مذكرات تفاهم لدراسة جدوى المشروع، الذي يهدف إلى تصدير نحو 2000 ميغاواط من الكهرباء، بما يعزز مكانة الجزائر كمورد طاقة في المنطقة.

محطة كهرباء جديدة في نيامي بقدرة 40 ميغاواط

وأشار المتحدث إلى أن المشروع يتمثل في إنجاز محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة غورو باندا بالعاصمة النيجيرية نيامي. من خلال تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاواط لكل واحدة، ما سيرفع قدرات الإنتاج بـ40 ميغاواط إضافية. ويساهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية في النيجر، وتحسين نوعية الخدمة والاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والنيجر، بعد سلسلة من التحضيرات الرامية إلى إنجاح هذه الشراكة. وفي هذا الإطار. عقد اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي جمع مسؤولي الشركتين. خصص لمناقشة سبل تسريع وتيرة التعاون واستكمال الاتفاقيات قيد الدراسة.

وأكد هدنة أن هذه الديناميكية تعكس حرص سونلغاز على مرافقة شركائها في النيجر. من خلال مقاربة متكاملة تجمع بين الخبرة التقنية والدعم التنظيمي وتعزيز الجاهزية الميدانية لضمان إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير.

إنشاء مخزن مركزي للعتاد الكهربائي في نيامي

وكشف هدنة أن مجمع سونلغاز باشر بإنشاء مخزن مركزي للعتاد الكهربائي في نيامي بهدف دعم مشاريع الكهرباء. وتوفير قطع الغيار والتجهيزات اللازمة لتوسعة شبكات الكهرباء عالية ومتوسطة ومنخفضة التوتر.

وأشار إلى أن سونلغاز تمتلك تجربة معتبرة في هذا المجال، إذ تتراوح نسبة الإدماج في تصنيع وتركيب معدات الكهرباء والغاز بين 70 و100 بالمائة في بعض التجهيزات. ما جعل الجزائر نموذجًا للاستثمار في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة في المنطقة. مضيفا أن التعاون لم يعد يقتصر على إنجاز المنشآت فحسب. بل أصبح يرتكز على بناء كفاءات قادرة على تشغيل وصيانة المشاريع بشكل مستدام.

كما أشار إلى إطلاق الجزائر سلسلة من إتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع موزمبيق لتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقوي، تشمل إنجاز مشاريع وهياكل طاقوية ومخازن للعتاد الكهربائي، إضافة إلى برامج للتكوين وتصدير الخبرة الجزائرية.

