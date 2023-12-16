الجزائر تُعلن إنضمامها لمبادرة التجارة الموجهة بين هذه الدول

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، إنضمام الجزائر رسميا إلى مبادرة التجارة الموجهة ضمن مسار التجارة الحرة الإفريقية.

وأوضح الوزير، في كلمة له على هامش إفتتاح فعاليات منتدى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية، أنه سيتم من خلال هذه المبادرة، الشروع في عملية التبادل التجاري بين الجزائر وشراكها دون قيود جمركية.

وكشف الطيب زيتوني، عن أعضاء هذه المبادرة، وهم تونس ومصر وكينيا وغانا والكاميرون ورواندا وجزر الموريس، في إنتظار تأكيد إنضمام دولة تنزانيا.

كما أعلن الوزير، عن الإنطلاق الفعلي في المبادلات التجارية بين هذه الدول الثمانية، ضمن مبادرة التجارة الموجهة، دون قيود جمركية.

وزير التجارة: حجم التجارة البينية الإفريقية أقل بكثير مما نصبوا إليه

ومن جهة أخرى قال الوزير، أن الجزائر تراهن على منطقة التجارة الحرة الإفريقية. لتكون فرصة مهمة للترويج للإمكانيات والقدرات الاقتصادية لبلدانها وتعزيز التكامل الإقتصادي القاري.

وأوضح زيتوني، أن عقد هذا الملتقى، يعكس الاهتمام البالغ التي توليه الجزائر لتحقيق التكامل القاري. مشيرا إلى أن الجزائر ساهمت في صياغة المواقف الافريقية المشتكرة والدفاع عنها مثل أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وغيرها.

ولفت الوزير، إلى أن حجم التجارة البينية الإفريقية أقل بكثير مما نصبوا إليه. حيث تشير جميع الدراسات إلى أن هذا المعدل لا يتجاوز الـ15 بالمائة.

وأضاف الوزير، أن هذا المعدل يعتبر أدنى معدل تكامل، مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى بالعالم.

كما كشف الوزير، أن الدراسات تتوقع أن يصل هامش المبادلات التجارية البينية المرتقبة إلى 35 مليار دولار أمريكي. أي ما يعادل نسبة نمو مقدر بـ35 بالمئة من التجارة البينية الافريقية.

وأشار الوزير، إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي إعتبر أن إصلاحات التجارة الحرة في افريقيا. يمكن أن يسهم في زيادة التدفقات التجارية في الدول الإفريقية لأكثر من 50 بالمائة.

مؤكدا أن الجزائر تتطلع لبلورة شراكات بينية في الداخل الإفريقي، بدلا من تبعية إفريقيا للخارج.

وتابع الوزير، أن الجزائر تولي أهمية لتحقيق أحد المشاريع الأساسية لأجندة 2060 بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية. لتصبح منطقة للنمو الشامل للقارة على مدار العشريات القادمة.