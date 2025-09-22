الجزائر تُعلن إنهاء اتفاقية التأشيرات الدبلوماسية مع فرنسا

صدر في الجريدة الرسمية، إعلان يتعلق بإنهاء الإتفاق بين الجزائر وفرنسا، حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إعلان عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، يتعلق بإنهاء الاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والفرنسية. حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة الموقع بالجزائر في 16 ديسمبر سنة 2013.

وأضاف الإعلان، أنه وبتاريخ 7 أوت سنة 2025، أرسلت وزارة الشؤون الخارجية، إشعاراً كتابياً إلى سفارة فرنسا بالجزائر. تعلمها من خلاله بقرار الحكومة الجزائرية إنهاء الاتفاق مع الحكومة الفرنسية. حول الإعفاء المتبادل من تأشيرات الإقامة القصيرة الأجل الحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة.

وتابع الإعلان، أنه وبالنظر لتعليق الجانب الفرنسي العمل بهذا الاتفاق. أبلغت الحكومة الجزائرية الحكومة الفرنسية كذلك، يوم 7 أوت سنة 2025. بقرارها إخضاع الرعايا الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية أو للخدمة. وبشكل فوري لمتطلبات الحصول على التأشيرة.

وبذلك، لم يعد الاتفاق المتعلق بتسهيل تنقل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات الخدمة بين البلدين قائماً بعد هذا الإشعار الرسمي.