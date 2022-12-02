الجزائر تُكرّم في باماكو لدورها في تحقيق السلم والمصالحة بمالي

كرمت المجلة المالية “نيكاماغ” الجزائر لدورها في تحقيق السلام و الإستقرار والمصالحة بمالي. وذلك خلال حفل رسمي لتسليم جوائز “نيكاماغ للسلم والمصالحة”.

و يعد هذا التكريم مكافأة سنوية للشخصيات والمؤسسات والبلدان التي قدمت مساهمات في مجال نشاطها من اجل مالي أفضل. أما هذه السنة فقد تم اعطاء الأولوية لموضوع السلم والمصالحة في مالي.

كما جاء تكريم الجزائر بالنظر إلى أهمية الدور الذي تلعبه من أجل عودة السلام و الإستقرار في مالي. من خلال التشجيع الكبير للمصالحة و العيش معا. بعد أن إختارها قراء هذه المجلة التي توزع في مالي و في خمس بلدان اخرى من غرب افريقيا.

و قد أبى سفير الجزائر بمالي لدى إستلامه الجائزة، إلا أن يشكر منظمي هذا الحدث لهذا التكريم الذي خصص للجزائر. نظير عملها من أجل تحقيق السلام والمصالحة و العيش معا في مالي. و في كل منطقة الساحل.

وأكد بهذه المناسبة، إلتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعدم إدخار أي جهد من أجل إعادة السلم و الاستقرار بشكل سريع في مالي الشقيق، في ظل إحترام وحدته و سلامته الترابية”.

كما عبر الدبلوماسي الجزائري مجدداـ على “قناعة” الجزائر الراسخة. فيما يخص قدرة الشعب المالي على تجاوز صعوباته الحالية بنفسه. و انجاح المصالحة و العيش معا في سلام بين جميع أبنائه.

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