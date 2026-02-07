الجزائر تُلغي اتفاقيات الخدمات الجوية مع الإمارات

باشرت الجزائر، في إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية مع الإمارات العربية المتحدة والموقعة بأبوظبي بتاريخ 13 ماي 2013 والمصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 30 ديسمبر 2014.

وجاء ذلك، وفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية المذكورة، حيث يتعين إخطار الطرف المتعاقد الإماراتي بالإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية. موازاة مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” للقيام بالإجراءات المطلوبة لدى هذه المنظمة.