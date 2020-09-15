الجزائر تُنتخب في مجلس إدارة 3 هيئات أممية

تم إنتخاب الجزائر في مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وجاء ذلك، خلال انتخابات الهيئات الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة “إكوسوك” المنعقدة بنيويورك، أمس الإثنين.

وإستطاعت الجزائر، أن تتحصل على أغلبية ساحقة للأصوات، خلال هذه الإنتخابات، وحازت على 52 صوت من مجموع 54 مصوت.

ويأتي ذلك، اعترافا بدورالجزائر وإسهامها في أشغال الأمم المتحدة، لاسيما في تنفيذ سياسات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتزامن إنتخاب الجزائر، مع تجديد عهدة برامج التعاون بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للتنمية لمدة سنة أخرى.

وسيسمح تواجد الجزائر في المجلس الإداري لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية فعلا بتعزيز التعاون والشراكة إضافة إلى تنفيذ برنامج التعاون الحالي.

وستحضى الجزائر بمقعد في مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ابتداء من 1 يناير 2021، لعهدة تدوم 3 سنوات، عند اختتام هذه العهدة.