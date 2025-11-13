الجزائر تُنصّب اللجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية

أشرفت اليوم كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري، بمعيّة وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، وبحضور ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في الجزائر، الدكتور فانويل حابيمانا، على تنصيب اللجنة الوطنية المكلّفة بالتحضير للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحّة، المقرّر تنظيمه تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وذلك من 27 إلى 29 نوفمبر 2025 بالجزائر.

وفي مداخلتها بالمناسبة، أكدت منصوري أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في سياقٍ مُكمِّل للنجاح الكبير الذي حققته الجزائر خلال احتضانها للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF)، وفي امتداد مباشر لمتابعة مخرجاته ونتائجه العملية، خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير سلاسل القيمة القارية وتوسيع التجارة البينية في القطاعات الحيوية.

وأوضحت أن هذا الحدث الوزاري يشكّل خطوة مهمة لترجمة تلك الديناميكية الاقتصادية إلى تقدم فعلي في مجال السيادة الصحية والدوائية، عبر دعم الإنتاج المحلي للأدوية، وتعزيز الشراكات الإفريقية، وتقليص التبعية للخارج بما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتعزيز قدرة القارة على مواجهة الأزمات الصحية العالمية.