الجزائر تُنهي اليوم الأربعاء عهدتها بمجلس الأمن الأممي

تنهي الجزائر، اليوم الأربعاء، عهدتها لمدة سنتين كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي, لتعوضها البحرين اعتبارا من يوم غد الخميس.

وانهت الجزائر عهدتها بالمجلس “وقد قامت بواجبها”، كما أكده ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, خلال جلسة للمجلس حول الأمن والسلم الدوليين الاثنين الماضي. مشددا على مسؤولية المجتمع الدولي. في مواجهة بؤر التوتر ومنع اتساع رقعة النزاعات من خلال حلول سياسية. عادلة ومستدامة تحترم سيادة الدول وحقوق الشعوب.

وتوجه ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة إلى أعضاء المجلس. داعيا إياهم إلى “العمل جميعا بمثابرة والمحاولة دائما وأبدا إشراك كل أعضاء الأمم المتحدة في أعمال المجلس”. وتغادر المجلس اليوم.كل من الجزائر، غويانا، سيراليون،كوريا الجنوبية وسلوفينيا.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يضم 5 أعضاء دائمي العضوية وهم المملكة المتحدة, الصين، الولايات المتحدة، فرنسا وروسيا، إضافة إلى 10أعضاء غير دائمي العضوية انتخبتهم الجمعية العامة للأمم المتحدة وهم البحرين، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، كولومبيا إلى جانب الدنمارك، اليونان، باكستان، بنما والصومال.

وتتناوب الدول العربية على شغل المقعد غير الدائم في مجلس الأمن بين المجموعتين الإفريقية والآسيوية.