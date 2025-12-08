الجزائر تُوقع بيانا مشتركا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صبيحة اليوم بمقر الوزارة، محادثات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل ماريانو غروسي.

وحسب بيان للوزارة، تندرج هذه المحادثات في سياق متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين. خلال الزيارة الرسمية التي قام بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الجزائر خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وفي ختام هذه المحادثات، وقع الطرفان على “بيان مشترك حول التعاون بين الجزائر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية”.

وهو البيان الذي يهدف إلى تعزيز المساعدة التقنية من قبل الوكالة لفائدة الجزائر. لاسيما عبر إجراء دراسة حول تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات توليد الكهرباء، والصحة، وتحلية مياه البحر والزراعة.