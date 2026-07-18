الجزائر تُوقع على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وقعت مريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، باسم الجزائر، بصفتها عضوًا مؤسسًا، على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للذكاء الاصطناعي، الخميس، بمدينة شنغهاي الصينية، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية.

وحسب بيان للمحافظة السامية للرقمنة، تُعد هذه المنظمة، الأولى دوليا من نوعها متخصصة في الذكاء الاصطناعي وحوكمته على المستوى العالمي.

وفي هذا الإطار، ستشارك الوزيرة في فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2026. المنظم بمدينة شانغهاي الصينية، ابتداءً من 17 إلى غاية 20 جويلية 2026.

وحضر مراسم افتتاحه، رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، وألقى كلمة رئيسية بهذه المناسبة، كما سجل حضوره أيضا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.

كما سيشارك في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي مسؤولين حكوميين وممثلين عن مختلف القطاعات والجامعات. ومعاهد البحوث حول العالم، ورؤساء عن المنظمات الدولية. لمناقشة مستجدات الذكاء الاصطناعي وآفاق تطويره وحوكمته.

ويهدف المؤتمر، إلى بناء منصة قادرة على تعزيز الثقة المتبادلة، وتعميق التعاون. بما يسهم في تعزيز التنمية السليمة والآمنة والمنظمة للذكاء الاصطناعي. وجعل هذا المؤتمر محطة فارقة في تاريخ تطور الذكاء الاصطناعي.

وتندرج هذه المشاركة في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز مكانة الجزائر من خلال تسريع التحول الرقمي لبلادنا ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والعمل على تعزيز السيادة الرقمية.