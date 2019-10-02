الجزائر حاضرة بإنجازاتها الرياضية في جائزة الإبداع الرياضي

أعلنت “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” إحدى “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، عن تنظيم مؤتمر الإبداع الرياضي الدولي يوم 18 نوفمبر المقبل تحت شعار “التسامح والسلام في الرياضة”.

وسيشارك في هذا المؤتمر أبطالا أولمبيين إلى جانب مجموعة من الرياضيين الشباب ومتحدثين قياديين رسميين، حيث سيتم الإعلان عن برنامج الجلسات و المتحدثين في كل محور من محاور المؤتمر خلال الأيام المقبلة.

ويتزامن تنظيم هذا المؤتمر مع عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع الدور المتنامي الذي تلعبه الرياضة كرسالة تسامح وسلام بين الشعوب، وكذلك بكونها تمثل ميدانا لتعزيز علاقات الشراكة و التعاون والتعايش بين مكونات المجتمع الواحد بجميع أطيافه