الجزائر حاضرة في صالون Alimentaria 2026 ببرشلونة لتعزيز صادراتها الغذائية

انطلقت اليوم الاثنين بمدينة برشلونة الإسبانية فعاليات الصالون الدولي للغذاء Alimentaria 2026، أحد أبرز التظاهرات الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية وفنون الطهي والضيافة. وذلك بمشاركة واسعة لمتعاملين وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

وتشارك الجزائر في هذا الحدث الدولي من خلال جناح خاص تنظمه وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بمشاركة عدد من المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الناشطين في مجال التصدير، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية.

وتهدف هذه المشاركة إلى إبراز جودة وتنوع المنتوجات الجزائرية، والترويج للقدرات التصديرية الوطنية. إلى جانب تمكين المتعاملين الاقتصاديين من استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية.

كما يشكل هذا الصالون، الممتد من 23 إلى 26 مارس الجاري، منصة دولية مهمة لتبادل المعارف والخبرات والرؤى حول تطورات قطاع الصناعات الغذائية. وفضاءً لتطوير العلاقات التجارية وإقامة شراكات بين المتعاملين من مختلف الدول.

وتندرج هذه المشاركة في إطار الجهود الرامية إلى دعم وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. ومرافقة المؤسسات الجزائرية لولوج الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني على المستوى الدولي.