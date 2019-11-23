الجزائر حاضرة في منتدى لشبونة الخامس والعشرون

يشارك عبد المالك تاشريفت، عضو مجلس الأمة في منتدى لشبونة الخامس والعشرون حول العلاقة بين التنمية وحقوق الإنسان.

المنتدى تحت شعار دولة القانون والديمقراطية: تحقيق أهداف التنمية المستدامة سويا، منظم من طرف مركز شمال-جنوب التابع لمجلس أوروبا يومي 25 و26 نوفمبرالجاري بلشبونة في البرتغال.

ويناقش المشاركون عدة مواضيع من بينها، المساهمة البرلمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: التركيز على المساواة بين الجنسين وحقوق الطفل، مساهمة السلطات المحلية والإقليمية في تنفيذ أجندة 2030، التنمية وحقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية: نهج مشترك بين الثقافات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ودأب مركز شمال – جنوب التابع لمجلس أوروبا، على تنظيم منتدى لشبونة كل عام منذ إنشائه سنة 1994، ويعد منصة للسياسيين، البرلمانيين، الخبراء والأكاديميين لدراسة وتبادل الخبرات حول قضايا المنطقة، وخلق تعاون متجدد بين أوروبا وجيرانها في جنوب البحر الأبيض المتوسط، المركز يحتفل خلال هذه الطبعة بالذكرى الثلاثون لتأسيسه.