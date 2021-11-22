الجزائر حريصة على إعادة تقييم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية محمد هاني، اليوم الاثنين، بمقرّ المجلس. السفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر توماس إيكرت.

وتطرق الطرفان، خلال هذا اللقاء، إلى واقع العلاقات والتعاون الثنائي الذي يربط الجزائر مع الاتحاد الأوروبي. لاسيما في إطار اتفاق الشراكة الموقع بين الطرفين.

كما جدد محمد هاني، في هذا السياق، حرص الجزائر على إعادة تقييم بنود هذا الاتفاق وفق نظرة جديدة ومقاربة مربحة للطرفين.

إلى جانب هذا، تناول المسؤولان موضوعات شتى مثل الهجرة غير الشرعية التي باتت أحد أهم مواضيع الساعة.

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وزير الخارجية يبحث تعزيز الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي

إلتقى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. ونائب رئيس المفوضية الأوروبية للاتحاد الأوروبي، جوزاف بورال.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تبادل الطرفان خلال اللقاء، وجهات النظر حول توصيات الاجتماع الوزاري. قبل أن يستعرضا جوانب من ملف الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

كما تناول لعمامرة مع المسؤول الأوروبي الأوضاع السياسية والأمنية في الفضاء الأورومتوسطي ومنطقة الساحل والصحراء.

هذا وتم عقد هذا اللقاء، قبل مغادرة الوزير للعاصمة الرواندية كيغالي. أين شارك في أشغال الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، حسب ذات البيان.

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