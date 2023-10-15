أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر حققت “انجازات هامة” في ظرف اقتصادي عالمي يتسم بالركود. مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة، أوضح بن عبد الرحمان أن “الانجازات الهامة التي تحققت في الجزائر على مدار سنة واحدة تمت بفضل التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وبالرغم من الظرف الاقتصادي العالمي الذي ساده ركود وتراجع ووضع جيو-استراتيجي مضطرب”.

وأضاف في ذات السياق أن الجزائر “عرفت كيف تسير شؤونها السياسية والاقتصادية والمالية”. و”هي ماضية في تحقيق هذه النهضة وتنويع مصادر الاقتصاد بإعادة بعث الاستثمار وفق أسس جديدة مبنية على الشفافية وترشيد النفقات العمومية”.

وسمح عرض بيان السياسة العامة للحكومة –يضيف الوزير الأول– باستعراض “كل الانجازات والمجهودات التي تقوم بها الدولة”. من أجل “تحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية للمواطنين”.

وأكد على أهمية “المثابرة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف التنمية، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية”. من أجل “جزائر جديدة تتبوأ مكانتها في مصاف الدول المتقدمة”.

السياسة العامة للحكومة.. فريق خاص لمتابعة مقترحات نواب المجلس

وأعلن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، عن تنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى. لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة. من أجل الأخذ بما ورد من اقتراحات.

وفي رده على تساؤلات وانشغالات النواب أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, كشف الوزير الأول عن قراره بتنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى. “لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة. مع موافاته بتقارير مفصلة حولها حتى يتسنى للحكومة الأخذ بما ورد فيها من اقتراحات وتصويب ما تم الاتفاق عليه”.

وثمن بن عبد الرحمان, في سياق ذي صلة, الحرص الذي أبداه نواب المجلس تجاه بيان السياسة العامة للحكومة، حيث “تمكنوا في وقت وجيز من الاطلاع على أدق تفاصيله”, وهو ما انعكس –مثلما قال– على “نوعية الكثير من المداخلات التي اتسمت بالدقة في التحليل”.