الجزائر خصصت 40 مليار دولار للاهتمام بالساحل والإقتصاد الأزرق

أكد ممثل الجزائر عبد القادر بن مسعود، وزير السياحة والصناعة التقليدية خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للاقتصاد الأزرق المستدام بعاصمة كينيا نيروبي في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري.

على أهمية التجربة الجزائرية في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، من خلال المشاريع الهيكلية الكبرى التي أنجزتها الجزائر سعيا لتطوير اقتصادها وتنويعه.

وأكد الوزير، أن الجزائر خصصت خلال 20 سنة الماضية حوالي 40 مليار دولار للاهتمام بالساحل والاقتصاد الأزرق.

قاصدا الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها.

ويشمل الإقتصاد الأزرق الكثير من الأمور من بينها الصيد البحري ونقل المسافرين والبضائع عبر البحر، وشبكة الإتصال والترفيه السياحي واستخراج النفط والغاز من أعماق المحيطات والبحار وتربية الأحياء المائية، بصورة مسؤولة ومستدامة.

وذلك استنادا إلى فرضية أن النظم الإيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية.

وعلى هامش أشغال هذا المؤتمر الاقتصادي الهام، عقد عبد القادر بن مسعود عديد اللقاءات الثنائية، لتعزيز الشراكة في ميدان التنمية المستدامة.

والتي جمعته بنظرائه المشاركين من مختلف الدول الإفريقية والأوروبية، على غرار وزير التجارة والتشغيل والأعمال الإيرلندي ووزير الشؤون البحرية والاقتصاد الأزرق لدولة باربادوس، إضافة للممثل الخاص للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة المكلف بالمحيطات.