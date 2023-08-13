قناة النهار الجزائر خضراء بإذن الله.. مبادرة تحصد الملايين من المتابعين عبر الوطن بقلم قناة النهار نشر في 13 أوت 2023 - 21:12 الجزائر شارك غرِّد أرسل 77 0 رابط دائم : https://nhar.tv/tzk0r اقرأ أيضا خليها على ربي: العم يصدم الجميع بقوة.. "انا ماشي ذراري كما هذوا يلعبوا بيا" !! قناة النهار 03 أوت الوزير الأول : مركب الحجار ضحية خلل في التسيير..والفارق تصنعه الحوكمة والتسيير والعمال بجهدهم قناة النهار 12 أوت عون رقابة ترد على التجار الذين أغلقوا محلاتهم.."لي ما علابالكمش بيه بلي نعاودو نولو" قناة النهار 31 جويلية تكريم المتفوق الثاني في شهادة البكالوريا أسامة دعاشي من طرف رئيس الجمهورية قناة النهار 30 جويلية تيزي وزو: انطلاق قافلة تضامنية إلى المتضررين من الحرائق الأخيرة بولاية بويرة قناة النهار 08 أوت بجاية : وصول شحنات من المساعدات لإغاثة المنكوبين من الحريق بقرية تيرذم بتوجة قناة النهار 29 جويلية ورقلة : المدارس القرآنية..وجهة الأطفال خلال فصل الصيف قناة النهار 06 أوت أحمد سلطان : "الريف لا ينتمي إلى المغرب وإنما الإسبان وفرنسا سلمونا لهم" قناة النهار 31 جويلية مشاهد مباشرة من البويرة..الحراـ.ـئق تلتهم الغطاء النباتي قناة النهار 24 جويلية إحباط محاولة تمرير قرابة نصف مليون قرص مهلوس وسـ.ـلاح ناري من نوع كلاشينكوف بالوادي قناة النهار 10 أوت