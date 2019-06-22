الجزائر رئيسة للمجلس الإستشاري العلمي لإتفاقية حماية التراث العالمي تحت الماء

تم انتخاب الجزائر على رأس المجلس الاستشاري والعلمي والتقني لاتفاقية 2001لحماية التراث العالمي تحت الماء .

وكان ذلك خلال أشغال الندوة السابعة لدول الأعضاء لاتفاقية اليونسكو لسنة 2001 التي عقدت يومي 20و21 جوان الحالي بمقر اليونسكو في باريس.

هذه الأشغال التي حضرها وشارك بها باسم الجزائر البروفيسور توفيق حموم مدير عام المركز الوطني للبحوث في علم الآثار “CNRA” ومنه يصبح توفيق حموم رئيس المجلس الاستشاري والتقني لاتفاقية 2001 لحماية التراث العالمي تحت الماء.

وقالت وزارة الثقافة في منشور لها على صفحتها الرسمية في فايسبوك أن انتخاب الجزائر على راس هذا المجلس دليل على الاعتبار والتقدير الذي تحوز عليه الجزائر من قبل الدول أعضاء اليونسكو.

وهذا سيساعد على فتح آفاق التعاون في مجال حفظ التراث تحت الماء الذي يعد مجالا يحظى باهتمام كبير من طرف وزارة الثقافة من خلال “CNRA” الذي سجله ضمن أولويات مجال البحث التي يقوم بها.