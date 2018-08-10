الجزائر رابع أغلى بطولة في إفريقيا بـ90 مليون أورو !

كشف موقع ترانسفير ماركت المختص في إحصائيات الأندية العالمية والبطولات واللاعبين أن البطولة الجزائرية لكرةو القدم تعتبر رابع أغلى بطولة في إفريقيا.

وجاءت بطولة “جنوب إفريقيا” في المركز الأول بـ139.50 مليون أورو، يليها الدوري المصري بـ136.90 مليون أورو.

وإحتلت والبطولة المغربية بـ131.13 مليون أورو، والرابطة المحترفة الأولى في المركز الرابع بـ 90 مليون أورو ما يعادل ألف و 900 مليار سنتيم.

ويبقى اللافت للنظر هو أن “دوري موبيليس للمُحترفين” تجاوز نظيره التونسي، في من حيث الأموال المصروفة صيفا، في سابقة تاريخية.