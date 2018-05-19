الجزائر رابع أغنى دولة في إفريقيا

احتلت الجزائر المرتبة الرابعة في تصنيف البنك الافريقي للتنمية،للدول الأغنى إفريقيا،حيث بلغ الناتج المحلي 170 مليار دولار.

وتشير آخر إحصائيات البنك الى أن نيجيريا تصدرت القائمة بناتج محلي قد يصل الى 581 مليار دولار، مع نهاية السنة.

فيما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بناتج محلي قد يبلغ 276 مليار دولار.

ومصر احتلت المرتبة الثالثة بناتج محلي وصل إلى 264 مليار دولار.

تليها الجزائر في المرتبة الرابعة بـ 170 مليار دولار.

ثم السودان في المرتبة الخامسة بناتج محلي قد يصل نهاية السنة الى 124 مليار دولار.

أما المغرب فقد احتلت المرتبة السادسة بناتج محلي قد يبلغ 121 مليار دولار.