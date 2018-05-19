الجزائر رابع أغنى دولة في إفريقيا

الوطني
  • -
  • 0
الجزائر رابع أغنى دولة في إفريقيا
بقلم إيمان علي إسماعيل

احتلت الجزائر المرتبة الرابعة في تصنيف البنك الافريقي للتنمية،للدول الأغنى إفريقيا،حيث بلغ الناتج المحلي 170 مليار دولار.

وتشير آخر إحصائيات البنك الى أن نيجيريا تصدرت القائمة بناتج محلي قد يصل الى 581 مليار دولار، مع نهاية السنة.

فيما احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بناتج محلي قد يبلغ 276 مليار دولار.

ومصر احتلت المرتبة الثالثة بناتج محلي وصل إلى 264 مليار دولار.

تليها الجزائر في المرتبة الرابعة بـ 170 مليار دولار.

ثم السودان في المرتبة الخامسة بناتج محلي قد يصل نهاية السنة الى 124 مليار دولار.

أما المغرب فقد احتلت المرتبة السادسة بناتج محلي قد يبلغ 121 مليار دولار.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital