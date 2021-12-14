الجزائر .. رابع أكبر الاقتصادات الافريقية

أظهرت بيانات لموقع “ستاتيستا” المختصص في الإحصاءات، تطور اقتصادات إفريقيا خلال الأعوام الـ30 الماضية. كما أشارت إلى أن الاقتصاد الجزائري احتل المرتبة الرابعة في 2020 في القارة السمراء.

ووفقا لموقع روسيا اليوم نقلا عن “ستاتيستا” فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي للجزائر بلغ في 2020 نحو 145.2 مليار دولار. واحتلت بذلك الجزائر المرتبة الرابعة على مستوى القارة الإفريقية. في حين جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى في العام نفسه، إذ بلغ حجم اقتصادها 432.3 مليار دولار.

ويعني ذلك أن الاقتصاد النيجيري تفوق على المصري بواقع 69.2 مليار دولار. ويظهر من التقرير أن مصر صعدت من المرتبة الرابعة لاقتصادات إفريقيا في 1990 ليحتل في 2020 المرتبة الثانية.

واللافت في التقرير أن تصنيف أكبر 5 اقتصادات في إفريقيا ضم 3 دول عربية، فإلى جانب الجزائر، جاءت مصر في المرتبة الثانية باقتصاد بلغ في 2020 أكثر من 432.3 مليار دولار. يليها في المرتبة الخامسة المغرب، حيث بلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي 112.8 مليار دولار.

كما جاءت جنوب افريقيافي المتبة الثالثة، بـ301.9 مليار دولار، واثيوبيا في المرتبة السادسة بـ107.6 مليار دولار. في حين جاءت كينيا بـ98.8 مليار دولار، وغانا بـ72.4 مليار دولار.

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وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن السنة المقبلة 2022 ستكون مخصصة للإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد وإعادة النظر في توجيه الدعم.

وفي لقاء له مع ممثلي وسائل الإعلام، قال رئيس الجمهورية، إن أغلب المواطنين يقولون أن هناك قرارات صائبة لكن لا يتم تطبيقها.

وأضاف الرئيس تبون:” هناك مسؤولون يفرملون الإصلاحات وهناك من يتمنى عودة العهد البائد.”

وتابع رئيس الجمهورية: “لما نخصص منحا للطاقم الطبي خاصة بفيروس كورونا ولا تصلهم كيف نفسر هذا؟”.

واختتم الرئيس تبون قائلا:” لا أطلب الولاء من أحد، أطلب الولاء للعمل وللوطن.”

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