الجزائر-روسيا.. توسيع التعاون في مجال الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات

إلتقى منذر بودن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الأحد، نظيره الروسي Kara-Ool Sholban Valerievitch ،وذلك على هامش مشاركته في الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة دول جنوب شرق آسيا بالعاصمة اللاووسية، فيانتيان.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن الطرفان خلال اللقاء ثمنا رساخة العلاقات التاريخية بين البلدين. والتي تطبعها أسس الصداقة والتضامن والتعاون والمساندة والشراكة في عدة مجالات.

كما إلتزما بضرورة مواصلة توطيد هذه العلاقات المتجذرة و توسيع نطاق تعاونهما إلى مجالات أخرى كالطاقات المتجددة. و الذكاء الإصطناعي و لتكنولوجيات المبتكرة، يضيف البيان.

أما على الصعيد الدولي، أشاد الطرفان بتوافق وجهات نظر كلا البلدين حول العديد من المسائل ذات الإهتمام المشترك لا سيما منها القضية الفلسطينية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور