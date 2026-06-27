الجزائر-روسيا.. توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت

توجت أﺷﻐﺎل اﻟﺪورة الـ 13 ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ-اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون الاﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﺠﺎري واﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ، المنعقدة أمس اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺑﻌﺎﺻﻤﺔ روﺳﯿﺎ ﻣﻮﺳﻜﻮ برئاسة كل من وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مناصفة مع نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية، ديميتري باتروشيف، ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ عدة اتفاقيات ومذكرات التفاهم في ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، وقّع بالمناسبة مدير الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ( ANPP ). دليح شريف على مذكرة تفاهم مع مدير اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ “ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻸدوﯾﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﺴﻨﺔ”. التابع ﻟﻮزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة بروسيا اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ فلاديسلاف شستاكوف. تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ما بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والمعارف ما بين المؤسستين. بالإضافة إلى الاعتراف المتبادل لتسهيل تبادل الأدوية.

جدير بالذكر، شارك وفد من إطارت وزارة الصناعة الصيدلانية في أشغال اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني المنعقدة بعاصمة روسيا، موسكو.

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