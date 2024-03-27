الجزائر-روسيا: توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وقعت وزارة الطاقة والمناجم والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية “روساتوم”، اليوم الثلاثاء بسوتشي (روسيا)، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وحسب بيان للوزارة، تم التوقيع على المذكرة على هامش الطبعة الـ 13 للمنتدى الدولي “أتوم إكسبو”. الذي جرت فعالياته في حديقة سيريوس للعلوم والفنون بمنتجع سوتشي بروسيا، يومي 25 و26 مارس الجاري.

وتتضمن مذكرة التفاهم خارطة طريق لأنشطة التعاون المشتركة لسنتي 2024 و2025. والتي تشمل استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة، والعلاج الإشعاعي، والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث. والمستحضرات النووية الصيدلانية، وتكوين الاطارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية، يضيف البيان.

يشار أن معرض “أتوم إكسبو 2024″، نظم تحت عنوان “الطاقة النظيفة: نصنع المستقبل معا”، من خلال جلسة عامة وجلسات موضوعاتية. وكذا معارض لأهم التطورات التكنولوجية التي حققتها الشركات النووية الروسية والشركات الدولية الاخرى.

كما تضمنت هذه الطبعة برنامجا واسع النطاق لتبادل الآراء، في شكل حلقات نقاشية وموائد مستديرة. بمشاركة قادة أعمال الصناعة النووية ومديري الشركات الدولية والخبراء العالميين.

تم افتتاح المعرض من طرف كل من المدير العام لشركة روساتوم، أليكسي ليخاتشيف، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. رافائيل مورينو غروسي، والمديرة العامة للجمعية النووية العالمية، ساما بيلباو إي ليون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور