الجزائر-روما.. انطلاق عملية بيع التذاكر السبت المقبل

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية بيع التذاكر الخاصة برحلات الجزائر-روما-الجزائر. وحسب بيان الجوية فإن اقتناء التذاكر سيكون كل يوم سبت وهذا بداية من 12 جوان المقبل.

وشرعت، منذ الأحد الماضي، الجوية الجزائرية، في عمليات بيع التذاكر للراغبين في السفر بعد فتح المجال الجوي. وتتم العملية عبر وكالات الجوية بالجزائر والدول المعنية، وستكون تذاكر الرحلات متوفرة أيضا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالشركة.

ووفق الجوية، قدرت تكاليف الحجر للمغتربين العائدين إلى الجزائر بـ 41 ألف دينار جزائري. ويتم تسديد هذه التكاليف عند اقتناء تذكرة السفر كما تشمل التكاليف الإيواء، النقل وتحاليل PCR.

وأمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعفاء الطلبة والمسنين ذوي الدخل الضعيف من الجزائريين، العائدين، من دفع تكاليف الحجر الصحي. كما أسدى تعليمات بتخفيض مصاريف الإيواء بنسبة عشرين بالمائة (20%)، للجزائريين العائدين إلى أرض الوطن.