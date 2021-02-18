الجزائر-زيمبابوي: بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس، سفير زيمبابوي بالجزائر، فوسوموزي نتونجا.

وناقش المسؤولان خلال هذا الاجتماع واقع التعاون الجزائري-الزيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما تلك المتعلقة بالقطاع الاقتصادي والصناعي.

ومن جهته، أعرب سفير زيمبابوي، عن رغبة بلاده في تعزيز مع الجزائر من خلال رفع المبادلات التجارية وكذا من خلال مشاريع استثمارية مشتركة.

بالمقابل، أكد آيت علي براهم، بأنّ الجزائر مستعدّة لجميع أشكال التعاون والشّراكة مع دولة زيمبابوي.

كما شدد في هذا الإطار على ضرورة إقامة شراكات دائمة مع هذا البلد الصديق.