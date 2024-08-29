الجزائر سابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم

إحتلت الجزائر المرتبة السابعة عالميا من حيث كميات الغاز الطبيعي المصدرة في عام 2023، بإجمالي 52 مليار متر مكعب.

وحسبما أورده الإتحاد الدولي للغاز في أحدث تقرير له، تحت عنوان “تقرير الغاز العالمي 2024”. والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة نقل الغاز الطبيعي الإيطالية “سنام” وشركة “ريستاد إنرجي” المستقلة لأبحاث ومراقبة الطاقة. أن الجزائر صدرت ما مجموعه 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال. و34 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب خلال العام الماضي.

وحلت روسيا في المرتبة الأولى عالميا، بتصديرها 139 مليار متر مكعب العام الماضي. تليها قطر 128 مليار متر مكعب، ثم الولايات المتحدة “127 مليار متر مكعب”. والنرويج “120 مليار متر مكعب”، وأستراليا “110 ليار متر مكعب” وكندا “53 مليار متر مكعب”.

وكشف التقرير أيضا عن ترتيب الدول من حيث واردات الغاز الطبيعي، إذ تأتي الصين في المركز الأول بإجمالي 160 مليار متر مكعب تم استيرادها خلال العام الماضي. فيما جاءت اليابان “91 مليار متر مكعب” وألمانيا “77 مليار متر مكعب” في المراكز الثلاثة الأولى. كما انخفض الطلب الأوروبي بسبب انخفاض الحاجيات الموسمية وانخفاض الطلب من قطاعي الطاقة والصناعة.

وأشار التقرير إلى أن حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بلغ 537 مليار متر مكعب في عام 2023. ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة المصدر الأول للغاز الطبيعي المسال في العالم سنة 2023. متجاوزة أستراليا وقطر، رافعة صادراتها إلى 117 مليار متر مكعب.

ويحذر التقرير من أنه “إذا استمر الطلب على الغاز في النمو كما كان عليه خلال السنوات الأربع الماضية، دون تطوير إنتاج إضافي. فمن المتوقع حدوث نقص بنسبة 22 بالمائة في العرض العالمي بحلول عام 2030. مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الاستثمار.

ويؤكد التقرير أنه “من الضروري زيادة الاستثمار في إمدادات الغاز الطبيعي وتطوير الميثان الحيوي واحتجاز الكربون وتخزينه وتقنيات الهيدروجين منخفض الكربون” لجعل توازن سوق الغاز العالمي مرنا.