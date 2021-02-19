الجزائر ستتسلّم 30 طائرة حربية مقاتلة

حسب موقع “آرتي” الروسي الحكومي

كشف موقع “روسيا اليوم” الحكومي، استعداد الجزائر لتسلّم 30 طائرة حربية مقاتلة، تعزيزا لأسطولها الحربي، وتحسبا للتغيّرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، خصوصا في منطقة الساحل الإفريقي وكذا البحر الأبيض المتوسط، الذي تتصارع فيه العديد من الدول الراغبة في الاستئثار بمنابع الغاز.

وحسب مجلة “ميليتاري ووتش ماڤازين”، فإن الجزائر ستتسلم سربا من 16 طائرة ثقيلة من نوع “سو 30 أم كا فلانكر”، إضافة إلى 14 طائرة من نوع “ميغ 29 أم” متوسطة الوزن مجهّزة بأحدث التكنولوجيا العسكرية الإلكترونية الروسية، والتي شرعت القوات المسلحة الجزائرية في تسلمها.

وقالت المجلة الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية وصفقات السلاح والتكنولوجيا الحربية، إن هذين النوعين من الطائرات الحربية الروسية، تتوفر فيهما قدرات قتال “جو – جو”، و”جو – أرض”، وحتى “جو – بحر”، حيث تتوفر على عدة أنواع من الذخائر، من بينها الصواريخ المضادة للسفن من نوع “كا آش 35″ و”كا آش 31” والصواريخ المستعملة في القتال الجوي “آر 77″ الموجهة بـ”الرادار”.