الجزائر ستتوقف نهائياً عن إستيراد بذور البطاطا بحلول 2022

أفاد المدير العام للمجمع الوطني لتثمين المنتجات الفلاحية، مصطفى بلحنيني، أنه من المرتقب أن تتوقف الجزائر عن إستيراد بذور البطاطا نهائيا في 2022.

وحسبما نقلته “واج”، عن بلحنيني، في ندوة صحفية عقدها بالمجمع، فإن مؤسستهم تعمل وفق برنامج يهدف إلى التقليص تدريجيا من الكميات المستوردة من بذور البطاطا، لبلوغ الإكتفاء الذاتي.

وأشار ذات المتحدث، إلى تقدم الأبحاث في مجال تطوير أصناف البذور داخل الوطن، واقتصار عمليات الاستيراد على الجيل الأول من بذور البطاطا.

وأورد المدير العام للمجمع، أن القطاع يستورد حاليا 20 بالمائة فقط من احتياجات الفلاحين من بذور البطاطا، بقيمة مالية تقارب 80 مليون أورو سنويا.

ويرتقب خلال 2020، إنتاج أزيد من 5 مليون طن من بذور الجيل الثاني و4600 طن من بذور الجيل الأول، حسب نفس المتحدث.