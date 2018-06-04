«الجزائر ستعرف تساقطا للأمطار خلال شهري جوان وجويلية»

قالت إن الوضع الجوي الحالي يعكس الخصوصيات المناخية لحوض المتوسط ..بن رقطة:

مدير المركز الوطني للمناخ: «التساقط الغزيز للأمطار ليس ظاهرة جديدة»

أكد مدير المركز الوطني للمناخ، صالح صحابي عابد، أن الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الأيام الأخيرة عبر الوطن ليست بظاهرة جديدة، لأن حالات مماثلة سجلت من قبل.

وأضاف المتحدث أن الأمر يتعلق بظاهرة يمكن حدوثها، مذكرا بمثال ولاية بجاية التي سجلت 167 ملم من كمية تساقط الأمطار في جويلية 2002، مما شكل أمرا استثنائيا.

وعن سؤال حول استمرار الأجواء الممطرة في حين أن فصل الربيع يوشك على نهايته، أوضح مدير المركز الوطني للمناخ التابع للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن دراسة تجر حاليا على مستوى الديوان لتحديد العوامل التي أثرت على أحوال الطقس.

وفي نفس السياق، أشارت، هوارية بن رقطة، المختصة في الأحوال الجوية بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن الوضع السائد خلال الأسابيع الماضية مصدره تدفق تيار جنوبي-غربي حار وجاف نحو شمال الوطن، متسببا في تساقط أمطار مرفوقة بعواصف في بعض الأحيان على المناطق الساحلية، وتم تسجيل نفس الوضعية بالمناطق الداخلية، لاسيما بالهضاب العليا التي عرفت تساقط أمطار غزيرة وسقوط برد.

كما أضافت أن هذا الوضع الجوي عادي ويعكس الخصوصيات المناخية لمنطقة حوض المتوسط المعروفة بتذبذباتها خلال السنة والفصول، مثلما تميز به فصل الربيع لهذه السنة، الذي عرف فترة أمطار طويلة على غير العادة.

وحسب توقعات الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فإن تساقط الأمطار خلال شهر جوان سيكون عاديا على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل الغربية والوسطى، ومن عادية إلى فوق المعدل الفصلي بالمناطق الداخلية الغربية والوسطى والهضاب العليا الوسطى، ودون المعدل الفصلي على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل الداخلية والهضاب العليا الشرقية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة، فستكون عادية إلى دون المعدل الفصلي على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والمناطق الداخلية «الغربية والوسطى والشرقية» والهضاب العليا الوسطى والواحات، كما ستكون الأمطار عادية إلى فوق المعدل الفصلي على مناطق الهضاب العليا الغربية والشرقية وفوق المعدل الفصلي بالصحراء.

وبالنسبة لشهر جويلية، ستكون الأمطار عادية على مجموع مناطق الوطن، في حين ستكون درجات الحرارة من عادية إلى دون المعدل الفصلي نسبيا على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والمناطق الداخلية «الغرب والوسط والشرق» والهضاب العليا الوسطى وفوق المعدل الفصلي نسبيا على مناطق الهضاب العليا الغربية والشرقية وفوق المعدل الفصلي نسبيا في الصحراء الكبرى.