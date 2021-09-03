الجزائر ستقوم بنشاط استباقي ومتعدّد الأشكال لتعزيز مكانتها كفاعل نشيط دوليا

تعمل الحكومة على الصعيد الخارجي، على تحقيق سياسة خارجية “نشطة واستباقية” و”تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين” وهذا ضمن مخطط عملها المستمد من برنامج رئيس الجمهورية الذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وجعلت الحكومة من أولوياتها ترقية السلم في العالم من خلال نشاط استباقي يعزز مكانتها كفاعل نشيط والمساهمة في الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز العلاقات مع إفريقيا والعالم العربي، وكذا إعادة نشر الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة الجزائر.

وأوضح مخطط عمل الحكومة أن نشاط الجزائرالدبلوماسي سيتركز خلال السنوات القادمة على الدفاع عن مصالح الأمة والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الروابط مع إفريقيا والوطن العربي.

وأشار المخطط إلى أن الجزائر ستلتزم أكثر من أي وقت مضى بترقية مبادرات والقيام بمساع وبذل جهود من أجل المساهمة في تسوية الأزمات والنزاعات في المنطقة.

على غرار النزاع في الصحراء الغربية والأزمة في ليبيا أو عدم استقرار الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، وكذا عبر القارة الإفريقية، والشرق الأوسط والحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط.

كما تعمل الجزائر على “تعزيز حركية مصالحة الشعب الليبي وتنظيم الانتخابات بعيدا عن أي وساطة وتدخل أجنبين”، بينما ستضاعف الجزائر جهودها في الساحل، “للمساعدة على استتباب الاستقرار على استتباب الاستقرار والأمن في هذه المنطقة.

وحسب مخطط عمل الحكومة، “ستعمل الجزائر خلال الأشهر القادمة على إعادة تأسيس النشاط العربي المشترك، بفضل توفير الظروف المواتية لعقد القمة العربية المقبلة ونجاحها”.

وعلى الصعيد الافريقي، ستعمل الجزائر، على “دعم المنظمات الإفريقية”، حيث يعتبر ذلك جزء من المخطط المسطر و”المساعدة على تجسيد منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وتنمية مشاريع المنشآت الأساسية على غرار الطريق العابر للصحراء وأنبوب الغاز بين الجزائر ونيجيريا وكوابل الألياف البصرية”.

وسيكون دعم وتفعيل الوكالة الجزائرية الجديدة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، أحد أهم الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة.

كما ستضاعف الجزائر الاتصالات على جميع المستويات وتوسيع التعاون مع البلدان الصديقة في منطقة آسيا وأمريكا اللاتينية وجزر الكراييب.

وتعتزم الجزائر، وفق مسعى تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة التي تقوم عليها، “الاستمرار بشكل منهجي وعقلاني، في تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية مع أهم شركائها في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا”.