الجزائر ستكون أكثر حرارة وجفاف في السنوات القادمة

قال زين الدين النواصر أستاذ باحث في جامعة روان، أن شمال إفريقيا هي بقعة ساخنة للتغير المناخي.

وأضاف خلال حوار له مع موقع” كل شيء عن الجزائر”، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات في السنوات القادمة.

مشيرا إلى أن هطول الأمطار، تفي نصف القرن انخفض بمقدار ربع مجاميع الأمطار السنوية.

لذلك في السنوات المقبلة، سيكون أكثر حرارة وجفافا في الجزائر، لأن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى زيادة التبخر.

وأضاف أن هنالك مظاهر ملموسة للإحترار العالمي في الجزائر من خلال وجود عاملين رئيسيين هما:

فترات أكثر تواترا من موجات الحرارة هي نتيجة مباشرة للزيادة في درجات الحرارة ليلا “أي درجات الحرارة الدنيا”.

وتكثيف الدورة الهيدرولوجية التي ترجمها نوبات من المطر الشديد، وغالبا ما تولد هذه الأمطار الفيضانات.

وعن المناطق الأكثر تضررًا أجاب أن الغرب الجزائري سيعاني مزيدا من الجفاف لأن هذا الجزء اليوم في وضع غير واضح.

من حيث هطول الأمطار مقارنة بالمناطق “الشرقية”، كما أن جنوب البلاد “الصحراء” سيعاني المزيد من الحرارة.