الجزائر ستكون أوّل خرجة لرئيس الحكومة التونسية

كشف رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ في حوار له لقناة فرانس 24 أن الجزائر ستكون أوّل خرجة خارج البلاد.

وأضاف إلياس الفخفاخ أن الزيارة ستكون عقب إنتهاء جائحة كورونا وتدخل في إطار تجسيد عمق العلاقات التاريخية التي تربط تونس والجزائر.

وقال رئيس الحكومة التونسي أن “نرغب كمغرب عربي في إيجاد حل للوضع في ليبيا ولن نسمح بتقسيمها.”

وأكد الفخفاخ ” وسنعمل على دعم كل إمكانيات الاستقرار في المنطقة وعلى تقوية اقتصادنا المشترك”.

واشار ذات المسؤول أن دولته تدعم المواقف للشرعية الدولية الرامية ومع الحل الليبي الليبي.

ورفض الفخفاخ أي مشروع لتقسيم والتدخل الاجنبي بليبيا قائلا ”نرفض أي مشروع لتقسيم ليبيا ونحن ضد أي تدخل أجنبي فيها.