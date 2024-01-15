الجزائر-سوريا: إرادة قوية في الإرتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات

أكد السفير الجديد لسوريا لدى الجزائر، ماهر عنان بدور، على الإرادة القوية لبلاده في الارتقاء بعلاقاتها الثنائية مع الجزائر إلى أعلى المستويات.

وتسلم السفير الجديد، أمس الأحد، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وقال عقب المراسم “كان لي الشرف أن ألتقي رئيس الجمهورية الذي استمعت منه إلى شرح كامل. ومفصل لرؤيته في تطوير العلاقات الثنائية بين الجزائر وسوريا. وهو يلتقي في رؤيته بشكل كبير. ويتطابق مع الرئيس بشار الأسد الذي يولي للعلاقات الثنائية مع الجزائر اهتماما كبيرا”.

كما، أعرب الدبلوماسي السوري عن أمله في أن يوفق مع سفير الجزائر بدمشق، كمال بوشامة، في تنفيذ توجيهات الرئيسين تبون والأسد. من أجل “الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى المستويات”.