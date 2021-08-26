الجزائر- سوريا.. المحليون يسعون لإقناع بوقرة قبل البطولة العربية

يواجه المنتخب الوطني المحلي أمسية اليوم الخميس نظيره السوري بداية من الساعة السابعة بالتوقيت المحلي بملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية الدوحة في إطار إستعدادات المنتخب الجزائري لمنافسة كأس العارب للمنتخبات التي ستحتضنها قطر شهر ديسمبر القادم.

ورفض مدرب المنتخب السوري نزار محروس نقل المباراة الودية أمام المنتخب الجزائري على أي قناة أو حتى تصوير اللقطات، لعدم كشف أي تكتيك فردي أو جماعي للمنتخب السوريقبل مواجهاته أمام منتخبي إيران والإمارات الشهر المقبلضمن منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال 2022.

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