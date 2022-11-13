الجزائر / سوريا..  محلّيو الخضر في أول محطة تحضيرية استعدادا لـ “الشان”

سيكون المنتخب الوطني المحلي على موعد مع تنشيط المباراة الودية الأولى اليوم أمام منتخب سوريا بداية من الساعة 19:30 بملعب الشارقة.

و أكّدت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأحد، في بيان لها على الفايسبوك ان اللقاء سيجري بالإمارات، كما قالت سابقا ان اللقاء سيجري مفتوحا أمام الجمهور الجزائري.

ويعتبر لقاء اليوم للمدرب مجيد بوقرة و لاعبيه بمثابة المحطة الاولى التحضيرية لمنافسة كأس افريقيا للاعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي غلى 4 فيفري.

يذكر. ان قرعة كأس افريقيا للمحلين وضعت الجزائر في مجموعة ضمت كل من ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق.

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