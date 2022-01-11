الجزائر / سيراليون اليوم.. محاربو الصحراء جاهزون للدفاع عن اللقب الإفريقي

يلعب المنتخب الوطني مباراته الإفتتاحية الأولى في منافسة كأس امم افريقيا أمام سيراليون. بداية من الساعة الثانية بالتوقيت المحلي الجزائري على أرضية ميدان “جابوما”.

كما من المنتظر أن يعتمد الناخب الوطني جمال بلماضي على أغلب كوادر الكتيبة الوطنية باستثناء المعاقب بن ناصر. إلى جانب كل من زروقي و وناس.

في حين سيكون نجم الخضر رياض محرز جاهزا أمام سيراليون لامتاع الجماهير الجزائرية على الرواق الأيمن. و يوسف بلايلي على الجهة اليسرى.

ويستهدف مهندس التتويج بـ “كان” مصر تكرار السيناريو. إلى جانب تعزيز الرقم 34 على الصعيد العالمي.

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أكد الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان، بأن “الدربوكة” تؤثر سلبا على لاعبي الخضر، في كل مرة ينشطون داخل أدغال القارة السمراء.

وتحدث “شيخ المدربين” في تحليله لأجواء كأس إفريقيا في حصة “صدى الكان” على تلفزيون “النهار” :”عندما كنت مدربا، اللاعبون المحترفون الذين لم يسبق لهم اللعب داخل إفريقيا، كانو يقولون لي لماذا الريتم في المباريات منخفض”.

وواصل :”بعد أن لعبوا معنا، فهموا ما يحدث، حيث أنه وإضافة للحرارة والرطوبة والأرضيات السيئة، فإن ريتم الدربوكة طيلة المباراة يؤثر سلبا على نسقهم”.

وختم ضاحكا :”اللقاء يصبح بعدها بريتم الدربوكة المنخفض من المدرجات”.

وتنقل عدد كبير من الجماهير في مدينة دوالا الكاميرونية إلى الفندق الذي يقيم به الخضر لاستقبال حافلة المنتخب الوطني.

وكان النجم رياض محرز الاكثر طلبا من قبل الجماهير القاطنة بمدينة دوالا والعشرات من الجزائريين الذين كانوا حاضرين.

كما هتفت الجماهير الحاضرة بنجم مانشيستر سيتي الذي صنع الحدث أينما حلّ و ارتحل بالكاميرون.

و وجه النجم الدولي الجزائري رياض محرز رسالة قوية ليلة مواجهة سيراليون الأولى في الكان.

قائد الخضر نشر صورة له من الحصة التدريبية لأبطال إفريقيا التي جرت الإثنين بدوالا الكاميرونية.

كما أرفق نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي الصورة التي نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” بعبارة:”دعنا ننطلق إن شاء الله”.