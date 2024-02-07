الجزائر شهدت 19 زلزالا مدمرا خلّف آلاف القتلى وخسائر ضخمة

قال مدير الدراسات بمعهد فيزياء الأرض بستراسبورغ “فرنسا”، البروفيسور مصطفى مغراوي. أن الجزائر شهدت بين 1954 و 2022. ما لا يقل عن 19 زلزالا خلف آلاف القتلى وخسائر مادية ضخمة.

نظمت الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، محاضرة حول تقييم مخاطر الزلازل وتأثيرها على التنمية الإجتماعية والإقتصادية. من تنشيط مدير الدراسات بمعهد فيزياء الأرض بستراسبورغ “فرنسا”، البروفيسور مصطفى مغراوي.

وبصفته خبيرا ومستشارا في مجال الأبحاث والتحاليل المتعلقة بالمخاطر الكبرى، شدّد مغراوي على ضرورة تحيين النظام الوطني المضاد للزلازل الساري المفعول مند عقود. لمسايرة أحدث التقنيات التي ستسمح بالتقليل من المخاطر والخسائر.

و دعا في نفس السياق الى تطوير نظام الإنذار الخاص بالزلازل من أجل الحد من مخاطر هذا النوع من الكوارث. وكذا تمويل البحوث العلمية والإستفادة من كل ما توصل له الخبراء في هذا المجال.

و ذكر المحاضر بالمناسبة إلى أن الجزائر شهدت بين 1954 و 2022. ما لا يقل عن 19 زلزالا خلف آلاف القتلى وخسائر مادية ضخمة. مشيرا إلى أن الدولة أخدت على عاتقها كل عمليات التكفل بالضحايا سيما في الشق المتعلق بالتعويضات.

كما نوّه في ذات السياق، بأهمية تطوير مهام شركات التأمين بالجزائر ونشر ثقافة التأمين عن السكنات لدى الجزائريين.

و لدى تطرقه إلى دور مصالح الحماية المدنية في التحسيس بمخاطر الكوارث الطبيعية. أثنى المحاضر على جهود البعثات التي أرسلت إلى كل من سوريا وتركيا. عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة شهر فيفري من العام الماضي.

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