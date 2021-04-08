الجزائر صدّرت 71 مليون دولار من التمور سنة 2020

أعلنت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بهلول وهيبة، أن الجزائر صدرّت 71 مليون دولار من التمور سنة 2020.

وأوضحت بهلول، خلال إفتتاح صالون فرع التمور، أن التمور الجزائرية بدأت تجد مكانتها بالسوق الدولية والاقليمية.

وكشفت ذات المتحدثة، أن الطبعة الجديدة للصالون ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين بعرض منتجاتهم وتبادل خبراتهم.

من جهته، قال الأمين العام بالنيابة لوزارة التجارة، رضوان عليلي، أن الدولة وضعت مختلف آليات دعم ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير لاسيما من خلال الصندوق الوطني لترقية الصادرات.

كما اعتبر أن هذا النوع من التظاهرات يسمح بالتواصل مباشرة مع المتعاملين الاقتصاديين، الذين ينشطون في هذا الفرع.

من جانبها، أكدت سفيرة تركيا في الجزائر ماهينور اوزدمير غوكناش، أن أنواع التمور الجزائرية تهم كثيرا تركيا.

وتأسفت السفيرة، كون حجم صادرات التمور الجزائرية نحو بلدها لا يتجاوز 5 مليون دولار سنويا.