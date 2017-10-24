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الجزائر صدَّرت 7% من فائضها في الكهرباء لإسبانيا في 2017 !!

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الجزائر صدَّرت 7% من فائضها في الكهرباء لإسبانيا في 2017 !!
بقلم حمزة عساس

قال المدير عام الاستراتيجية بـ”مجمع سونلغاز”، رابح طويلب، إنّ الجزائر صدرت 7 بالمائة من فائضها في الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا هذه السنة.

وأضاف طويلب لـ”النهار أون لاين”، أنّ الجزائر دخلت ضمن شبكة تبادل الطاقات المتجددة لدول البحر الأبيض المتوسط وتضم 18 دولة.

وأضاف طويلب، أن الشبكة تعمل على تبادل الطاقات المتجددة فيما بينها من فائض الإنتاج نحو الدول العضوة التي لها عجز.

وأوضح طويلب، إنّ الجزائر سجلت فائضا في الكهرباء من الطاقة الشمسية هذه السنة، زودت الدول المغاربية وإسبانيا من هذا الفائض.

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